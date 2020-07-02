Забеременевшая в 13 рассказала, когда родит второго 

За жизнью 14-летней школьницы Дарьи С. из Красноярского края с интересом следит вся страна.

Недавно фейковый аккаунт заявлял, что Даша якобы родила, однако эти новости оказались преждевременными — школьница лежала в больнице на сохранении.

На днях девушка, находящаяся на 31-й неделе беременности, выписалась из больницы, и устроила сеанс вопросов и ответов со своей немаленькой аудиторией в Instagram. Она, в частности, рассказала, что в графе отец у ребенка будет прочерк, что будет закрывать лицо ребенка в социальных сетях до 40 дней, намеревается кормить грудью и снова придет в эфир «Пусть говорят», когда родит малыша. Рассказала Даша и о том, когда планирует второго ребенка.

"Возможно, в будущем, когда моей крохе лет 10 уже будет",

— уточнила она.

Напомним, что тогда еще 13-летняя Дарья стала героиней сперва скандальных публикаций в прессе, а после и российских телешоу, когда всей стране стала известна ее нетривиальная история. Несколько месяцев Даша утверждала, что забеременела от своего 10-летнего друга Вани. Лишь недавно школьница призналась, что забеременела после изнасилования парнем на несколько лет старше нее.