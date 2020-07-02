Забеременевшая в 13 рассказала, когда родит второго 

Школьница из Красноярского края ставшая героиней шоу "Пусть говорят" раскрыла свои планы на будущее, касающиеся рождения второго ребенка.

На днях девушка, которая находится на 31 неделе беременности, выписалась из больницы, ответив на вопросы подписчиков своего Instagram.

Стало известно, что в графе "отец" после рождения ребенка будет прочерк, а лицо ребенка она намерена скрывать в соцсетях до 40 дней. Кроме того, кормить младенца она собирается самостоятельно, и спустя некоторое время вновь посетит "Пусть говорят". Также Дарья С. ответила, когда собирается родить второго ребенка.

"Возможно, в будущем, когда моей крохе лет 10 уже будет" — уточнила она.

Напомним, что школьница утверждала, что забеременела от своего 10-летнего друга Вани, однако недавно призналась, что отцом является парень старше ее на несколько лет.