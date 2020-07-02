Россиянку лишили пособия на сына-аутиста из-за блога 

Жительницу Краснодара Станиславу Войцеховскую лишили пособия на сына-аутиста из-за того, что она вела личный блог, который за три месяца принес ей дополнительный доход в виде 8 000 рублей. Об этом женщина рассказала RT.

Диагноз сыну Войцеховской поставили в возрасте двух с половиной лет, в четыре — оформили инвалидность, сейчас ему шесть, а в мае 2020 года мать перестала получать пособие в размере 10 000 рублей в месяц. Кроме того, ее попросили вернуть выплаты за те месяцы, когда она получала дополнительных доход. По ее словам, сумма возврата составляет 20 000 рублей. В Пенсионном фонде ей объяснили, что причина кроется в том, что она зарабатывает на собственном блоге.

Канал Войцеховской на платформе "Яндекс. Дзен" появился в 2019 году. Основой стали истории о личном опыте воспитания ребенка с аутизмом. Хотя у Станиславы меньше тысячи подписчиков, какие-то деньги она все же получала. После информация о договоре с сервисом поступила в налоговую службу , а затем — в Пенсионный фонд.

В отделении ведомства рассказали, что на выплату могут претендовать родители детей-инвалидов, не ведущие трудовую деятельность. Пресс-секретарь краевого отделения ПФР Владимир Обиход отметил, что от Войцеховской в течение пяти дней после "выхода на работу" не поступило заявления о прекращении начисления выплат. Однако переплату она все же вернула. Для возобновления выплат ей необходимо предоставить документы о том, что она не занимается трудовой деятельностью.

Станислава объяснила, что монетизацию в блоге она отключила, однако не может получить договор о расторжении трудовых отношений, поскольку не заключала его. ПФР разрешил ей составить документы в свободной форме.

Интернет-пользователи прониклись проблемой женщины и собрали ей 147 тысяч рублей, которые она намерена потратить на реабилитационные занятия для сына.

Отмечается, что россиянка 12 июня создала петицию с просьбой не лишать пособия тех родителей, которые не обладают возможностями для полноценного трудоустройства, но имеют дополнительный заработок ниже одного МРОТ.