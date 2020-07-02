Россиянку лишили пособия на сына-аутиста из-за блога 

Жительницу Краснодара Станиславу Войцеховскую лишили пособия на сына-аутиста из-за того, что она вела личный блог, который за три месяца принес ей дополнительный доход в виде 8 000 рублей. Об этом женщина рассказала RT.
Диагноз сыну Войцеховской поставили в возрасте двух с половиной лет, в четыре — оформили инвалидность, сейчас ему шесть, а в мае 2020 года мать перестала получать пособие в размере 10 000 рублей в месяц. Кроме того, ее попросили вернуть выплаты за те месяцы, когда она получала дополнительных доход. По ее словам, сумма возврата составляет 20 000 рублей. В Пенсионном фонде ей объяснили, что причина кроется в том, что она зарабатывает на собственном блоге.
Канал Войцеховской на платформе "Яндекс. Дзен" появился в 2019 году. Основой стали истории о личном опыте воспитания ребенка с аутизмом. Хотя у Станиславы меньше тысячи подписчиков, какие-то деньги она все же получала. После информация о договоре с сервисом поступила в налоговую службу, а затем — в Пенсионный фонд.
В отделении ведомства рассказали, что на выплату могут претендовать родители детей-инвалидов, не ведущие трудовую деятельность. Пресс-секретарь краевого отделения ПФР Владимир Обиход отметил, что от Войцеховской в течение пяти дней после "выхода на работу" не поступило заявления о прекращении начисления выплат. Однако переплату она все же вернула. Для возобновления выплат ей необходимо предоставить документы о том, что она не занимается трудовой деятельностью.
Станислава объяснила, что монетизацию в блоге она отключила, однако не может получить договор о расторжении трудовых отношений, поскольку не заключала его. ПФР разрешил ей составить документы в свободной форме.
Интернет-пользователи прониклись проблемой женщины и собрали ей 147 тысяч рублей, которые она намерена потратить на реабилитационные занятия для сына.
Отмечается, что россиянка 12 июня создала петицию с просьбой не лишать пособия тех родителей, которые не обладают возможностями для полноценного трудоустройства, но имеют дополнительный заработок ниже одного МРОТ.
Член Общественной палаты Ирина Волынец заявила, что подобная инициатива будет направлена в Госдуму на рассмотрение.
Ранее "Рамблер" писал о том, что забеременевшая в 13 рассказала, когда родит второго.