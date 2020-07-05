Россиянин избил 10-летнего мальчика и полгода оставался безнаказанным 

Житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке и полгода оставался безнаказанным, однако его матери удалось добиться штрафа для россиянина. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Женщина рассказала, что на ее сына напал мужчина лет 50, когда он со сверстниками находился на детской площадке недалеко от дома — другие дети успели убежать. Он схватил мальчика за капюшон, бросил на землю, придавил одной рукой, а другой ударил по лицу. Ребенок начал кричать, его смогли отбить двое других мужчин, находившихся поблизости. Когда родители прибыли на место, мужчина уже ушел. Соседка, видевшая происходящее, указала на то, что мальчики ходят играть в чужой двор. Через нее выяснили, кто был нападавшим.

В разговоре с полицией мужчина заявлял, что не бил ребенка, а просто предложил пойти ему к родителям или в правоохранительные органы . Мать мальчика сказала, что «в это время у ребенка на глазах опухала щека». После обращения в полицию, в отделе по делам несовершеннолетних родителям пригрозили, что поставят сына на учет, а психолог якобы поинтересовалась у матери, «не готова ли она взглянуть на это дело иначе и за что-то поблагодарить нападавшего».

Женщина добавила, что ребенка не отправили на медосвидетельствование, взрослых свидетелей опросили не сразу, а записи с камер видеонаблюдения посмотрели только через несколько дней и «настойчивых звонков». Участковый не приходил на встречи, назначенные им в ОВД, и тогда родители пошли в прокуратуру . После обращения дело передали в суд, но оттуда его вернули из-за неверно собранных доказательств и детям пришлось снова давать показания.