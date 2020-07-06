Женщина родила четверняшек в Москве 

Женщина родила четверняшек в московском Центре планирования семьи.

Родители говорят, что в связи с этим счастье от прибавления увеличилось в четыре раза. Известно, что родились три мальчика и одна девочка. В настоящий момент все ждут, когда маму выпишут, поскольку к ней пока никого не пускают.

По словам врачей, рождение четверняшек выясняется не сразу. Изначально во время первого обследования специалисты могут увидеть только двух младенцев. Четвертый малыш попадает в поле зрения УЗИ и вовсе лишь перед самыми родами.

Акушеры отмечают, что рождение четверняшек — крайне редкое явление. Считается, что такое бывает в одном случае на миллион. В то же время в декабре 2019 года москвичка тоже родила четырех младенцев, среди которых были два мальчика и две девочки. Кроме того, в августе 2019 года рождение четверняшек было зафиксировано в подмосковной Балашихе.

Сама молодая мама рассказала, что это была первая беременность. Таким образом, в данном случае рассуждения об экстракорпоральном оплодотворении можно смело отвергнуть.

В то же время рождение четверняшек часто приводят к некоторым сложностям. Как правило, младенцы в таком случае рождаются недоношенными — они рождаются уже на 32 неделе беременности. Их вес в среднем составляет 1,5 килограмма, хотя в обычных случаях появившиеся на свет дети весят около 3,5 килограмма.

Недоношенных детей обычно помещают в кувезы. В особо сложных случаях над младенцами осуществляют реанимационные процедуры. Также у них могут наблюдаться проблемы с легкими.

Недоношенные дети проходят курс антибиотиков, в результате чего у младенцев начинается процесс восстановления. Когда ребенку исполняется год, то все последствия недоношенности уже ликвидированы.