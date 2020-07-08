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В новом учебном году школы не будут проводить линейки 1 сентября 

ТАСС 4 часа назад
Школы не будут проводить линейки 1 сентября
Фото: ТАСС
Школьные линейки, которые проходят 1 сентября, в этом году состоятся не в традиционном, а в измененном формате для соблюдения мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".
Он напомнил, что традиционно в российских школах 1 сентября проводятся праздничные линейки.
"Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс", — заявил министр, при этом не указав, в каком именно формате пройдут школьные праздники.
Министр уточнил, что новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса. Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики коронавируса.
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Дети , Сергей Кравцов , Роспотребнадзор
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