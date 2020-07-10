В честь 40-летия похудевшая Джессика Симпсон влезла в джинсы 14-летней давности 

Сегодня известная американская певица и актриса Джессика Симпсон отмечает день рождения: ей исполняется 40 лет. В честь праздника актриса опубликовала весьма неожиданную фотографию. На снимке она позирует перед зеркалом в джинсах, которые носила еще 14 лет назад.

«Я держала эти джинсы True Religion в шкафу на протяжении 14 лет (я не преувеличиваю). Думаю, в последние часы перед днем рождения я дам им еще один шанс. Приветствую вас, 40 лет, приятно познакомиться», — подписала кадр Джессика.

Джессика стала мамой в третий раз в конце марта прошлого года. Во время беременности у нее начались проблемы со здоровьем: она набрала лишний вес и страдала от отеков.

Сразу после родов Симпсон взялась за себя и за год смогла избавиться от 45-ти килограммов лишнего веса. Сейчас Симпсон выглядит восхитительно и постоянно получает комплименты от поклонников, которые поражаются ее силе воли.

Ранее тренер актрисы рассказывал, что Джессика высыпалась, много двигалась, делала силовые упражнения и питалась в основном клетчаткой и белками.