25% школ в России готовы к дистанционному обучению

Переходить полностью на цифровое образование в России не стоит, но нужно, используя опыт пандемии, подготовить всё необходимое, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств оперативно перевести школы и вузы на удалёнку. Пока что к такому повороту событий готовы лишь 25 процентов российских школ, а 47 процентов учителей просят помочь им в преподавании видеоуроков. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики при палате регионов.

Парламентарии проверят, чему учат в «цифровых» школах

Мало кто ожидал, что Россия наряду с Сингапуром будет признана лучшей страной в организации обучения во время пандемии, — таковы данные организации экономического сотрудничества и развития ( ОЭСР ). На заседании совета по нацпроектам 13 июля Владимир Путин подчеркнул, что кадровый, технологический и организационный потенциал нашего образования является конкурентным преимуществом России — его надо использовать, чтобы войти в число мировых лидеров по качеству образования и по объёму научных исследований. Одним из шагов на пути к этому, как считает Андрей Турчак, станет развитие обучения на удалёнке как вспомогательного инструмента.

При этом вице-спикер Совета Федерации уверен: дистанционное образование ни в коем случае не заменит традиционного общения ученика и педагога. А попытки связать развитие цифровых технологий с тотальным переходом на «дистанционку» следует расценивать как откровенные провокации против государства.

Между тем уроки на удалёнке выявили целый ряд пробелов, которые, как выразился глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн , следует устранить и технически, и законодательно. И если вопросы статуса и порядка электронного обучения уже решены, то проблема содержания цифрового образования находится в «серой зоне» — «цифрошколы» открываются, но на анализ контента их программ пока элементарно не хватило времени. Как и на то, чтобы разработать единые требования к разработке и сертификации онлайн-курсов, которые массово плодятся в период самоизоляции.

На это обратил внимание глава Минобрнауки Валерий Фальков — по его словам, сегодня всякая «говорящая голова» в Интернете может назвать свои рассуждения обучающим курсом. Поэтому депутаты и сенаторы вместе с экспертами договорились проанализировать обучающие программы, определить стандарты для разработки онлайн-курсов и даже запустить отдельную программу по стимулированию создания таких курсов.

Почему в Пскове «ловят» Интернет из Прибалтики

Более жёстко стоят проблемы внешние: как сообщил Турчак, лишь 25 процентов из 40 тысяч российских школ сегодня оснащены всем необходимым, чтобы в случае ЧС перейти на цифровое обучение. При этом 47 процентов педагогов в ходе пандемии отметили, что им требуется помощь, чтобы вести видеоуроки. В Минобрнауки уже заявили о разработке ускоренных курсов повышения «цифровой» квалификации вузовских преподавателей, в Минпросвещения — о стартовавшем проекте «Волонтёры просвещения», когда студенты старших курсов помогают учителям осваивать IT— технологии. А глава Минцифры Махсуд Шадаев, в свою очередь, заверил, что к концу года скоростной Интернет появится во всех школах страны, включая 27 тысяч сельских учреждений образования.

Между тем Андрей Турчак заострил тему перебоев с интернет-связью в некоторых регионах — без решения этих вопросов даже предоставление индивидуальных планшетов учителям, анонсируемое Минцифрой, будет «выстрелом в молоко». Причём не хватает трафика не в глухомани, а на приграничных территориях в европейской части страны. Например, в Псковской или Калининградской областях жители «ловят» устойчивый Интернет не от российских операторов, а из Эстонии и Латвии!

Как подтолкнуть наших операторов связи работать на экономически не интересных для них территориях? Министр Шадаев считает, что проблему интернет-связи можно решить за счёт того, что теперь операторы обязаны предоставлять физлицам универсальный пакет услуг, включая мобильную передачу данных. Однако такой ответ вице-спикера Совета Федерации явно не устроил — пакет мобильного Интернета ограничен определённым количеством гигабайтов и выход за его пределы ударит по кошельку людей. Поэтому парламентарии договорились с Минцифрой, что ведомство представит подробный расклад, где и сколько трафика не хватает, чтобы провести совещание с представителями операторов связи.

И ещё. Практически всё цифровое обучение в России осуществляется сегодня на зарубежных платформах. Это, по словам Турчака, является прямой угрозой безопасности страны. В Минцифре говорят, что пока адекватного по мощности «движка» у нас нет. Но министерство инициировало совместно с ведущими российскими компаниями разработку отечественной образовательной платформы, на которой можно удобно и без сбоев вести чаты, видео— и аудиоконференции. Время окончания работы пока не уточняется, но затягивать с этим явно никто не намерен: по решению Правительства, уже с сентября этого года начнётся эксперимент, в ходе которого 14 регионов начнут внедрять у себя цифровую образовательную среду.