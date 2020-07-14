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Истоки тирании ученые нашли в неблагополучном детстве 

Популярная механика 6 часов назад
Истоки тирании ученые нашли в неблагополучном детстве
Фото: Популярная механика
В своей работе ученые использовали данные долгосрочного исследования, которое началось в 1979 году. На протяжении почти четырех десятилетий в нем отслеживалась жизнь разных семей. 130 человек за почти четыре десятилетия участвовали в опросе, где они рассказывали о семейной жизни и предпочтениях в лидерских качествах.
Участники исследования дважды в возрасте 17 лет в 1997 году и в 2016 году отвечали на вопросы ученых. В частности их спрашивали о конфликтах в семье, физическом насилии, а также они оценили по десяти бальной шкале 10 качеств, которые исследователи относят к тираническим. Среди них — властность, напористость, тщеславность.
Сравнив данные, ученые обнаружили корреляцию между неблагоприятной, конфликтной средой в детстве и предпочтениями тиранических качеств в лидере. Те, кто рос в конфликтной среде, на 20% больше отдают предпочтение тиранической модели лидерства во взрослой жизни..
По словам ведущего автора исследования Дайаны Герберт Уокер, тираны, независимо от того, находятся ли они в зале заседаний или в политике, не имели бы власти, которой они обладают, если бы их последователи не поддерживали их. Мы часто обращаемся к лидерам, чтобы объяснить лидерство, но мы также должны искать последователей.
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