Что делать, если ребенок раздражает

Ищем способы снять напряжение и избавиться от агрессии.

Женская нервная система — тонкий механизм, который подвержен влиянию раздражающих факторов гораздо больше, чем мужской. С появлением малыша жизнь молодой мамы кардинально меняется, а нагрузка на психику увеличивается в несколько раз. Самым неприятным состоянием может оказаться проявление агрессии к малышу. Как же «перезагрузиться» и избежать негативных мыслей? Мы попытались разобраться.

Разрешите пожалеть себя

Часто бывает так, что на друзей, родных и коллег у нас всегда находится время: мы готовы дать совет или, в крайнем случае, просто посидеть и выслушать. Однако когда дело доходит до нас самих, желание посочувствовать самому себе куда-то пропадает. Если вы понимаете, что детский плач вызывает раздражение и злобу, не ругайте себя, а постарайтесь принять тот факт, что некоторые вещи в вашем новом статусе вам не нравятся. В первую очередь, поймите, что детские истерики рано или поздно закончатся, поэтому злиться на малыша абсолютно бессмысленно.

Находите время на себя

Конечно, жизнь семьи после рождения малыша начинает вращаться вокруг новорожденного, и все же обоим родителям важно находить время на себя и на друг друга. Дела сами себя не решат, на и замыкаться в четырех стенах точно не стоит, особенно если вы планируете в скором времени выйти на работу из декрета. Когда вы понимаете, что еще немного и вы сорветесь, не ждите этого момента — позвоните родным или подруге и попросите подменить вас хотя бы на несколько часов. Сами отправляйтесь отдохнуть на свежий воздух или займитесь шопингом. Научитесь выходить из негативного режима.

Совершенства не достичь

Каждая мама хочет быть самой лучшей для своего ребенка. Но при этом стремление к идеалу отнимает необходимые на восстановление силы, в итоге вы быстрее истощаете свою нервную систему, а ребенок чувствует ваше напряжение и начинает раздражаться сам, выражая недовольство плачем. Часто подобную ситуацию можно наблюдать в общественных местах, когда мамы тащат своих визжащих детей по торговому центру, крича в ответ: «Прекрати меня позорить!» Да, ребенок и роль матери не всегда совпадают с той картинкой, которую вы себе нарисовали еще до появления малыша.

Найдите источник энергии

Теряя энергию, мы становимся более раздражительными. Но ведь необходимо восполнять потерянные силы, где же получить заряд? У вас наверняка были увлечения до беременности? Или же вы с мужем выбирались на мероприятия несколько раз в месяц? Почему бы не продолжить заниматься тем, что приносит вам положительные эмоции. Конечно, с появлением ребенка времени будет не так много, однако всегда можно найти возможность провести время так, как вы этого хотите. Получая помощь и поддержку близких, вы никогда не станете мамой, которая будет вымещать негатив на самом родном человеке — собственном ребенке.