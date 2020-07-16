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Какие поправки в Семейный кодекс вызвали много вопросов и споров? 

BFM.RU и ещё 12 15 часов назад
Какие поправки в Семейный кодекс вызвали много вопросов и споров?
Фото: BFM.RU
В обществе и СМИ не утихает обсуждение поправок в Семейный кодекс, внесенных в Госдуму сенаторами во главе с Еленой Мизулиной. Законопроекты вызвали противоречивые оценки. Поправки касаются в том числе и механизма изъятия детей из семьи.
Один из самых громких случаев изъятия детей из семьи — инцидент в Оренбургской области. О нем стало известно полтора месяца назад. Многодетная мать, купившая на маткапитал дом в аварийном состоянии, попросила чиновников помочь с ремонтом.
Но результатом обращения стало изъятие органами опеки и полицией всех ее четверых малышей. Причем сделано это было без суда и с применением грубой силы. Видео инцидента разошлось по СМИ и вызвало не только бурю протестов, но и проверку прокуратуры. Позже детей вернули родителям, чиновников наказали, а против тех, кто участвовал в изъятии, возбуждены уголовные дела. Этот и другие случаи подтолкнули законодателей внести поправки о запрете изымать детей без суда, говорит адвокат Мария Ярмуш.
Мария Ярмуш адвокат «Елена Мизулина, безусловно, была в курсе этого изъятия, причинили моральный вред родителям и нанесли травму детям. Поэтому эти нововведения, с моей точки зрения, просто необходимы, потому что только суд может оценить обстоятельства, собранные доказательства. При состязательности сторон оценить, возможно ли данных родителей лишить родительских прав. В настоящее время опека обладает полномочиями, но не обладает достаточной компетенцией, чтобы принимать такие серьезные решения и вмешиваться в семью».
Однако замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что усложнение процедуры изъятия детей может усугубить ситуацию в неблагополучных семьях, куда сотрудников опеки просто не будут пускать.
«Вот такой бездумный абсолютно запрет может просто парализовать профилактику насилия в отношении детей. Мы просто сейчас рискуем запереть детей-жертв с родителями-тиранами. Можем вытолкнуть вообще в так называемую серую зону самые страшные преступления в отношении несовершеннолетних. Эти дети-маугли могут стать частыми гостями, что называется, криминальных хроник. Нужна долгосрочная стратегия по реформированию органов опеки и попечительства».
Впрочем, сенаторы обещают, что в случае угрозы жизни и здоровью ребенка его можно будет забрать из семьи без суда, критерии будут прописаны. Другой пункт, вызвавший резонанс, — вернуть ребенка в детдом можно будет только в течение трех лет после усыновления. Одна из авторов законопроекта, сенатор Елена Афанасьева объясняет мотивы поправки.
Елена Афанасьева член Совета Федерации «Понимаете, европейская часть жизни таких детей состоит в том, что они передаются из семьи в семью, из семьи в семью. Вообще, это недопустимо, потому что у человека не формируется привязанность, он не понимает, кто такой родитель. В том числе есть негативные моменты, когда используется материнский капитал. Его использовать можно после того, как ребенку исполнится три года, если он родился. В случае усыновления происходит то же самое. Но это материальная часть вопроса, и это очень небольшая доля, так скажем, меркантильных интересов усыновителей. Но ситуации такие случаются. Мы правовое государство, мы должны идти в суд и через суд разрешать этот вопрос».
Как отмечают юристы, усыновители и сейчас не могут просто взять и вернуть ребенка в детский дом. Они так же проходят судебную процедуру лишения родительских прав. И что меняет поправка, непонятно. Разве что приемных родителей будут заставлять воспитывать ребенка, которого они не смогли полюбить и не хотят?
И еще одна спорная поправка — запрещение однополых браков, в том числе с людьми, которые сменили пол. Планируется, что теперь пол ребенка будет указываться в свидетельстве о рождении, а при смене пола, хоть и меняется паспорт, но в метрику вносить изменения будет запрещено. И при подаче заявления в загс у жениха и невесты могут потребовать справки, что они того пола, как и в паспорте.
И если будут несовпадения, то и свадьбы не будет. Уровень этой инициативы — мороженое «Радуга», говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она считает эту норму дискриминирующей.
Екатерина Духина партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» «Это просто ущемление в правах людей, которые прошли тяжелую операцию и наконец-то обрели свое психологическое счастье, для соответствия тем документам, которые хранятся в органах гражданского состояния, тому паспорту, который они носят с собой в кармане. Поэтому здесь не столько про детей эта поправка, больше то, что в РФ, видимо, пол менять нельзя. Потому что кем родился, тем и пригодился».
Усыновлять детей таким людям тоже будет нельзя. Понятно, что эта поправка внесена согласно новому положению конституции, закрепляющему институт брака как союза между мужчиной и женщиной. Но можно ли считать вне закона и прав человека, сменившего пол и на законных основаниях поменявшего свою личность? Не говоря уже о 19-й статье конституции, гарантирующей равенство прав и свобод человека независимо от пола, расы, национальности и так далее.
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Дети , Екатерина Духина , Елена Мизулина , Елена Афанасьева , Оксана Пушкина , Генпрокуратура РФ , Госдума , Совет Федерации
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