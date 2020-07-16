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Российская учительница сдала ЕГЭ и ужаснулась 

Lenta.ru 3 часа назад
Российская учительница сдала ЕГЭ и ужаснулась
Фото: Lenta.ru
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева решила провести эксперимент и сдала Единый государственный экзамен вместе с учениками. Она ужаснулась сложности заданий и едва успела написать экзамен в отведенное время. Об этом сообщает региональное издание NGS24.
«Бедные дети! Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней», — рассказала Юмашева. Она отметила, что надеется получить более 85 баллов из 100.
Теперь, по словам учительницы, при подготовке к экзамену она будет учитывать личный опыт сдачи ЕГЭ.
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