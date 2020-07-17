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Жена Ефремова работает над тремя проектами одновременно 

WomanHit.ru и ещё 2 7 часов назад
Жена Ефремова работает над тремя проектами одновременно
Фото: WomanHit.ru
Звезда российского кино Михаил Ефремов неоднократно уговаривал свою супругу Софью Кругликову полностью посвятить себя воспитанию троих совместных детей и отказаться от работы. Но женщина была убеждена, что должна зарабатывать сама.
По словам друзей пары, сейчас 49-летней жене актера приходится работать над тремя проектами одновременно, чтобы обеспечить несовершеннолетним отпрыскам прежний уровень жизни.
«Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы — она старший преподаватель», — отмечает источник.
Кругликова записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты.
«Теперь, видимо, подработок будет брать больше — детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет. С детьми няня помогает. Учатся они в математической школе», — цитирует инсайдера «КП».
Ранее Софья отмечала, что у ее избранника был сложный период — смерть матери прошлым летом, потом ушла из жизни Галина Волчек. После этого артист сильно запил. Жена также отмечала, что мало общалась с ним в период карантина. В последнее время с ней поддерживал связь лишь хороший друг мужа Никита Высоцкий.
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Дети , Михаил Ефремов , Галина Волчек , Никита Высоцкий
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