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Летняя оздоровительная кампания на Камчатке в 2020 году не состоится 

ТАСС и ещё 5 6 часов назад
Кампании для детей на Камчатке в 2020 году не будет
Фото: Pixabay
Власти Камчатки приняли решение не проводить летнюю оздоровительную кампанию в регионе, так как на полуострове сохраняется угроза распространения коронавируса, сообщается во вторник на сайте краевого правительства.
"Проведение оздоровительной кампании для детей возможно не раньше третьего этапа снятия ограничений и только при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Сейчас же регион находится на пограничной стадии между первым и вторым этапами. Также регистрируются эпидемиологические очаги в организованных коллективах детей. С учетом текущей эпидемиологической обстановки предлагаем запретить проведение летней оздоровительной кампании 2020 года на территории Камчатского края", — приводятся в сообщении слова врио министра образования региона Александры Коротковой.
Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов поручил профильным министерствам проработать меры поддержки лагерей, которые вынуждены простаивать без отдыхающих.
Среднесуточные темпы прироста инфицированных на Камчатке пока остаются на уровне около 1,2%, что превышает средние российские показатели.
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Дети , Владимир Солодов , Роспотребнадзор
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