Мать с ребенком выгнали из самолета из-за маски

Жительницу Канады с грудным ребенком унизили и выгнали из самолета авиакомпании Air Canada из-за отказа надеть маску по причине состояния здоровья. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летняя Анжелика Бибби (Angelique Bibby) путешествовала из Келоуны в Оттаву с пересадкой в Монреале. Как утверждает женщина, ее первый полет прошел нормально, и трудности возникли лишь в транзитном аэропорте.

По словам туристки, она страдала от тяжелой формы клаустрофобии, из-за которой не могла носить респираторную маску на лице. Чтобы подтвердить это, Бибби захватила с собой справку от врача, однако сотрудники перевозчика не пустили ее в самолет без защитных средств.

«Они сказали мне, что если я не могу носить маску, то я рискую заболеть в полете и заразить других. Когда я спросила, как мне добраться до Келоуны, сотрудники ответили, что это не их проблема. Они бросили меня в Монреале в затруднительном положении и в истерике», — пояснила канадка.

Как вспоминает Бибби, реакция персонала Air Canada сильно унизила и расстроила ее. Ей пришлось самостоятельно искать билет у конкурентов и покупать его за 1300 долларов.

Представители Air Canada отказались комментировать ситуацию и подчеркнули, что маски, закрывающие нос и рот, обязательны на всех рейсах для всех пассажиров, за исключением путешественников, у которых имеется разрешение от врача.