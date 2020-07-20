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Мать с грудным ребенком унизили и выгнали из самолета из-за отказа надеть маску 

Lenta.ru 8 часов назад
Мать с ребенком выгнали из самолета из-за маски
Фото: Angelique Bibby
Жительницу Канады с грудным ребенком унизили и выгнали из самолета авиакомпании Air Canada из-за отказа надеть маску по причине состояния здоровья. Об этом сообщает Daily Mail.
42-летняя Анжелика Бибби (Angelique Bibby) путешествовала из Келоуны в Оттаву с пересадкой в Монреале. Как утверждает женщина, ее первый полет прошел нормально, и трудности возникли лишь в транзитном аэропорте.
По словам туристки, она страдала от тяжелой формы клаустрофобии, из-за которой не могла носить респираторную маску на лице. Чтобы подтвердить это, Бибби захватила с собой справку от врача, однако сотрудники перевозчика не пустили ее в самолет без защитных средств.
«Они сказали мне, что если я не могу носить маску, то я рискую заболеть в полете и заразить других. Когда я спросила, как мне добраться до Келоуны, сотрудники ответили, что это не их проблема. Они бросили меня в Монреале в затруднительном положении и в истерике», — пояснила канадка.
Как вспоминает Бибби, реакция персонала Air Canada сильно унизила и расстроила ее. Ей пришлось самостоятельно искать билет у конкурентов и покупать его за 1300 долларов.
Представители Air Canada отказались комментировать ситуацию и подчеркнули, что маски, закрывающие нос и рот, обязательны на всех рейсах для всех пассажиров, за исключением путешественников, у которых имеется разрешение от врача.
В июне на видео попало задержание пассажира, отказавшегося надеть маску и нагрубившего стюардессе в Ростове-на-Дону. На кадрах видно, как двое сотрудников правоохранительных органов производят задержание, сам нарушитель в кадр не попал. Как отмечалось в подписи к ролику, самолет должен был лететь в Москву из аэропорта Платов, но из-за инцидента вылет задержался на час.
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