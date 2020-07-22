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Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа 

РИА Новости и ещё 19 1 час назад
Мишустин: формат учебного года определят 20 августа
Фото: РИА Новости
Решение о том, в каком формате начать следующий учебный год, будет принято 20 августа, оно будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За это отвечает руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач. По-разному сейчас складываемся ситуация. В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет соответственно приниматься окончательное решение по каждому из регионов", — сказал он, отвечая на вопросы депутатов.
"Я очень надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально, по-человечески отправим детишек в школу", — добавил он.
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Дети , Другое , Михаил Мишустин
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