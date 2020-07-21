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Врач перечислил признаки плохих отцов 

Lenta.ru 1 час назад
Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил признаки плохого отца. В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, он рассказал, что мужчины редко участвуют в жизни детей наравне с женщинами, и призвал их к большей ответственности.
«Папа у нас — это такое полумифическое существо, которого рядом с ребенком днем с огнем не найдешь и который никаких ответственных решений не принимает»,
— отметил врач. Он обратил внимание на то, что мужчины часто считают, что хорошим отцом их делает то, что они зарабатывают деньги.
Доктор также подчеркнул, что многие мужчины придерживаются поведенческой стратегии «папа-помогатель» и участвуют в жизни ребенка только эпизодически. При этом самой большой ошибкой мужчин Комаровский назвал убеждение в том, что жена знает, что делать с ребенком.
«Она знает точно так же, как и вы, ничего. Она учится. Давайте и вы будете учиться»,
— порекомендовал врач.
«Вашему ребенку нужен папа, интересующийся этим ребенком, папа, который хочет заниматься ребенком, папа, который балдеет от того, что ребенок его слушается, что он что-то понимает»,
— добавил доктор.
Комаровский призвал мужчин ответственно относиться к будущему родительству и заводить детей только только тогда, когда они к этому готовы и хотят этого. Хороший отец — это тот, кто всегда находится рядом и постоянно принимает решения о жизни ребенка, резюмировал доктор.
Ранее Комаровский рассказал о негативных последствиях приема антибиотиков. По его словам, медики могут назначать такие препараты для лечения вирусных инфекций в профилактических целях, однако в результате это значительно увеличивает случаи бактериальных осложнений. Врач пояснил, что антибиотик, избавив человека от определенной группы бактерий, может поспособствовать размножению других патогенных организмов.
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Дети , Видео , Евгений Комаровский
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