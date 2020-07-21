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Комаровский рассказал о том, как ведут себя плохие отцы 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Врач и телеведущий Евгений Комаровский опубликовал на своем YouTube-канале новый ролик, где рассказал о том, как отличить плохого отца. Специалист отметил, что мужчины редко участвуют в жизни наследников
По словам Комаровского, папа — это такое полумифическое существо, которого рядом с ребенком днем с огнем не найдешь и который никаких ответственных решений не принимает.
Также он заявил, что зачастую отцы считают единственной своей задачей — зарабатывание денег. Поэтому они придерживаются поведенческой стратегии «папа-помогатель» и участвуют в жизни ребенка только эпизодически.
По мнению Евгения, ошибочно предполагать, что женщина со всем справится самостоятельно. Ведь, многие мужчины уверены в том, что жена точно знает, как вести себя с ребенком.
«Она знает точно так же, как и вы, ничего. Она учится. Давайте и вы будете учиться. Вашему ребенку нужен папа, интересующийся этим ребенком, папа, который хочет заниматься ребенком, папа, который балдеет от того, что ребенок его слушается, что он что-то понимает»,
— заявил Комаровский.
Доктор призвал мужчин ответственно относиться к будущему родительству. А наследника стоит заводить только тогда, когда вы точно к этому готовы. Ведь хорошим отцом является только тот, кто всегда рядом и постоянно принимает решения о жизни ребенка.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Комаровский раскрыл главную опасность антибиотиков.
Женский форум 9
Дети , Видео , Евгений Комаровский
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