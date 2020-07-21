Врач и телеведущий Евгений Комаровский опубликовал на своем YouTube-канале новый ролик, где рассказал о том, как отличить плохого отца. Специалист отметил, что мужчины редко участвуют в жизни наследников

По словам Комаровского, папа — это такое полумифическое существо, которого рядом с ребенком днем с огнем не найдешь и который никаких ответственных решений не принимает.

Также он заявил, что зачастую отцы считают единственной своей задачей — зарабатывание денег. Поэтому они придерживаются поведенческой стратегии «папа-помогатель» и участвуют в жизни ребенка только эпизодически.

По мнению Евгения, ошибочно предполагать, что женщина со всем справится самостоятельно. Ведь, многие мужчины уверены в том, что жена точно знает, как вести себя с ребенком.

«Она знает точно так же, как и вы, ничего. Она учится. Давайте и вы будете учиться. Вашему ребенку нужен папа, интересующийся этим ребенком, папа, который хочет заниматься ребенком, папа, который балдеет от того, что ребенок его слушается, что он что-то понимает»,

— заявил Комаровский.

Доктор призвал мужчин ответственно относиться к будущему родительству. А наследника стоит заводить только тогда, когда вы точно к этому готовы. Ведь хорошим отцом является только тот, кто всегда рядом и постоянно принимает решения о жизни ребенка.