Серега воспитывает детей вместе с мужчиной

Белорусский и украинский хип-хоп-исполнитель, ставший знаменитым после выпуска хита «Чёрный бумер», Сергей Пархоменко , более известный как Серёга, снял короткометражный фильм о воспитании своих детей.

Рэпер разводится с женой. Оба их сына — Платон и Марк, уехали вместе с артистом в Харьков.

Все свое свободное время артист уделяет детям, а когда он уезжает по делам, рядом с детьми их гувернер — Филипп, который служил старшим сержантом во Французском Легионе.

Серега отметил, что он принципиально не кричит на детей и не применяет к ним физические наказания. Вместо этого он старается заниматься с ними, разнообразить их досуг и составить режим.