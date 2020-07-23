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Живущий на Украине рэпер Серега воспитывает детей вместе с мужчиной 

Украина.ру 7 часов назад
Серега воспитывает детей вместе с мужчиной
Фото: Украина.ру
Белорусский и украинский хип-хоп-исполнитель, ставший знаменитым после выпуска хита «Чёрный бумер», Сергей Пархоменко, более известный как Серёга, снял короткометражный фильм о воспитании своих детей.
Рэпер разводится с женой. Оба их сына — Платон и Марк, уехали вместе с артистом в Харьков.
Все свое свободное время артист уделяет детям, а когда он уезжает по делам, рядом с детьми их гувернер — Филипп, который служил старшим сержантом во Французском Легионе.
Серега отметил, что он принципиально не кричит на детей и не применяет к ним физические наказания. Вместо этого он старается заниматься с ними, разнообразить их досуг и составить режим.
«У них есть ответственность, у них есть график, у них есть режим. У них есть четкие задачи, которые им установили старшие, которые они выполняют. У них есть ежедневная тяжелая работа над собой», — сказал рэпер.
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Дети , Сергей Пархоменко
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