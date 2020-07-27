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Как начнется в школах новый учебный год 

ТАСС 3 часа назад
Как начнется в школах новый учебный год
Фото: Depositphotos
Дистанционное обучение в школах РФ вводить не будут, учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. Об этом сообщил в понедельник на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов.

"Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение",

— сказал министр. Кравцов уточнил, что при организации обучения в условиях распространения коронавируса будет использован опыт, наработанный при проведении Единого государственного экзамена.

"Все требования Роспотребнадзора будут учтены",

— подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что решение о формате занятий в российских школах будет приниматься 20 августа по каждому региону отдельно.
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