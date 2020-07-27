Министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге сообщил, в каком формате стартует новый учебный год в российских школах:
"Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение",
— подчеркнул министр.
По словам Кравцова, при организации обучения в условиях распространения COVID-19 будет использован опыт, наработанный при проведении ЕГЭ:
"Все требования Роспотребнадзора будут учтены".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа дата учебного года в школах.