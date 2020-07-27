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Выяснилось, в каком формате стартует новый учебный год 

Мира Маркина 3 часа назад
Министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге сообщил, в каком формате стартует новый учебный год в российских школах:

"Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение",

— подчеркнул министр.
По словам Кравцова, при организации обучения в условиях распространения COVID-19 будет использован опыт, наработанный при проведении ЕГЭ:

"Все требования Роспотребнадзора будут учтены".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа дата учебного года в школах.
Дети , Видео , Сергей Кравцов , Роспотребнадзор
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