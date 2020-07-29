Внучка Боярского стала копией его жены 

Смотрите видео и узнайте, как живёт звёздная семья Михаила Боярского. В браке с актрисой Ларисой Луппиан у Михаила родились сын и дочь. Сейчас Михаил вовсю наслаждается общением уже с четырьмя внуками. Сергей, сын Боярского, обзавёлся семьёй очень рано, так что сейчас его дочери уже взрослые. Пользователи соцсетей отмечают, что девочки унаследовали красоту бабушки, а младшая дочь Сергея становится копией Ларисы Луппиан.
Ранее «Рамблер» напомнил, что Комаровский рассказал о том, как ведут себя плохие отцы.