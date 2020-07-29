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Жители Кургана затравили женщину, гулявшую с сыном-аутистом на поводке 

News.ru и ещё 2 8 часов назад
Жители Кургана затравили женщину, гулявшую с сыном-аутистом на поводке
Фото: News.ru
Жители Кургана устроили травлю женщине, которую несколько дней назад сняли на видео во время прогулки с сыном-аутистом на поводке безопасности.
После появления ролика в социальных сетях на жительницу Красноярска Варвару Пономарёву, приехавшую в Курган к дедушке, обрушилось общественное осуждение. Как рассказала сама женщина, люди пишут ей гневные сообщения, останавливают на улицах и кидают вслед камни. Всё это происходит, несмотря на объяснение, что такой способ прогулки является единственным возможным для её 7-летнего сына, страдающего аутизмом.
После публикации видео начались дикие перепосты, под ними — самые важные три слова, которые сделали всю следующую травлю возможной: «поводок», «выгуливает» и «цепь». В меня бросали камни, когда мы гуляли по улице. Слава богу, не попали ни в сына, ни в дедушку — прилетело мне в ногу, — цитирует женщину НТВ.
Пономарёва добавила, что поползли слухи о том, что на видео якобы кто-то видел цепь. Многих возмутил привязанный к руке ребёнка поводок, который правильнее называть браслет безопасности. Но, по словам женщины, этого никто и слышать не хочет.
Она пояснила, что у сына низкофукциональный аутизм, он никогда не говорил и уже не заговорит. Гуляя на улице, он трогает руками лужи, а затем облизывает их, поэтому браслет безопасности ему необходим.
Женщина также рассказала, что после публикации видеоролика в Сети к ней приходили сотрудники полиции. Они сфотографировали браслет и данные сына, в том числе справку от психиатра.
Ранее пожилая женщина с ребёнком на поводке привлекла внимание жителей Красноярска. Мальчик плакал и не хотел идти за ней. Пенсионерка взяла ребёнка за поводок и начала резко дёргать, после чего мальчик упал. Она протащила его по земле несколько метров. Мальчик через несколько минут успокоился, поднялся и пошёл вслед за женщиной, писал NEWS.ru.
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