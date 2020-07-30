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Девушка предложила матери денег на аборт и нашла поддержку в сети 

Lenta.ru 5 часов назад
Девушка предложила матери денег на аборт
Фото: Lenta.ru
19-летняя девушка рассказала на Reddit о том, как, узнав о шестой беременности своей матери, назвала родителей безответственными и предложила дать им денег на аборт. В сети она нашла поддержку: многие согласились с девушкой и посчитали, что она поступила правильно.
Пользовательница сообщила, что в ее семье пятеро детей: старшему 21 год, а младшему семь.

«Мы росли в бедности, а наши родители часто финансово зависели от родственников и друзей».

Она добавила, что в детстве у них никогда не было новой одежды или игрушек, обычно они принимали помощь от других людей. Кроме того, члены семьи никуда не ходили и не ездили, а также никогда «не делали ничего веселого».
Девушка отметила, что у отца всегда была заурядная работа, а мать была домохозяйкой. При этом родители являются очень религиозными людьми, считают детей божьим даром.
За день до публикации поста родители собрали всех детей в гостиной, сообщили, что у них хорошие новости, и рассказали, что ждут шестого ребенка. Узнав о беременности матери, девушка вышла из себя.

«Я спросила их, как можно быть такими тупыми и безответственными», — призналась она.

Затем автор поста уточнила у родителей, как они намерены обеспечивать шестого ребенка. Выяснилось, что они хотели забрать у старших детей деньги, которые им оставил дядя: каждый из пяти детей мог использовать свою часть после совершеннолетия. Девушка отказалась помогать, потому что планировала потратить эти деньги на обучение в колледже. Она также порекомендовала матери сделать аборт и сказала, что готова оплатить его.
В ответ на это отец назвал девушку эгоисткой и добавил, что она вызывает у него отвращение. Мать расплакалась и сказала, что ее дочь — бессердечный монстр.

«С тех пор атмосфера в доме очень напряженная», — резюмировала автор поста.

В комментариях пользователи Reddit поддержали девушку. Многие посоветовали ей убедиться, что родители не имеют доступа к тем деньгам, которые ей и ее братьям и сестрам оставил дядя. «Не давай им ни пенни и не помогай с ребенком, как бы они ни пытались заставить тебя чувствовать вину. Они сделали выбор, так что пусть сами разбираются с проблемами», — добавил Jax_Cat11.
Ранее жительница Великобритании решила разыграть свою 51-летнюю мать. Она притворилась, что у нее проблемы с полицией, напугала мать и показала ее реакцию на видео.
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