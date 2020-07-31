Женщина решила приучить двухлетнюю дочь убивать 

Жительница американского штата Огайо решила брать двухлетнюю дочку на охоту, чтобы приучить ее к мысли, что «убивать — это нормально». Об этом пишет издание Unilad.

В лесу Бека Гаррис (Beka Garris) носит ребенка за спиной. Когда ей удается подстрелить из лука зверя или птицу, она свежует добычу вместе с дочерью. Мясо идет в пищу, шкуры и перья — на украшение дома. Кроме того, женщина отбеливает черепа и кости. О своих похождениях она рассказывает в Instagram, где на нее подписаны около 100 тысяч человек.

Многих пользователей Instagram шокирует, что Гаррис убивает зверей на глазах маленькой девочки. Та отвечает, что считает это совершенно нормальным, поскольку «так же поступали наши предки», да и ее саму отец стал брать на охоту еще в детстве. По мнению женщины, такое воспитание детям будет только на пользу. «Я не собираюсь извиняться за то, что учу своего ребенка, откуда берется еда — из лесов, садов и водоемов», — говорит она.

В 2019 году сообщалось, что житель штата Южная Каролина неумышленно застрелил девятилетнего сына во время охоты на кролика. Хотя мальчик погиб, мужчина избежал уголовной ответственности.