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Врач назвала самые опасные для детей растения в Москве и Подмосковье 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
Врач назвала самые опасные для детей растения
Фото: Lenta.ru
Существует пять опасных для детей растений, которые произрастают на территории Московского региона. Их «Подмосковью сегодня» назвала главный внештатный педиатр области Нисо Одинаева.
В список попали борщевик, белена, ландыш, волчье лыко, болиголов пятнистый. Основные симптомы отравления ими: тошнота, рвота, боли в животе, бледность, слабость, вялость, головные боли, головокружение. В тяжелых случаях возможны аритмия, потеря ориентации, спутанность сознания.
По словам Одинаевой, дети могут без труда отравиться этими растениями. Например, в ландыше ядовито все: листья, стебель, цветы и ягоды. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, происходит замедление сердечного ритма с последующей остановкой сердца.

«Если вы наблюдаете подобные изменения в самочувствии ребенка, необходимо промыть желудок и незамедлительно обратиться к врачу»,

— добавила врач.
Ранее Мосгордума приняла закон о введении штрафов за выращивание борщевика на участке. Сумма взыскания составит от двух до пяти тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч — для чиновников, 150-700 тысяч рублей — для юридических лиц.
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