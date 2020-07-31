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Генетики выяснили, от кого зависит интеллект ребенка 

Слово и Дело 6 часов назад
Генетики выяснили, от кого зависит интеллект ребенка
Фото: Слово и Дело
Уровень интеллекта матери сильнее всего влияет на умственные показатели ее будущего ребенка, выяснили европейские ученые-генетики после серии исследований. Подробнее об этом рассказывает портал lenta.
Ученые из Университета Глазго провели исследование среди людей в возрасте от 14 до 22 лет. Социологический опрос показал, что уровень интеллекта респондентов определяли не образование, расовая принадлежность или социальное положение. На этот фактор сильнее всего влиял уровень интеллекта матери.

«Мы склонны полагать, что наследственные факторы все же являются довольно важной частью высокого интеллекта»,

— говорится в заключении ученых.
Генетики подтверждают вывод, сделанный социологами после опроса добровольцев. Они провели свое исследование с помощью экскрементов над грызунами. По итогу оказалось, что дополнительные Х-хромосомы от матери стимулируют рост мозга. При внедрении в геном мышей дополнительных хромосом от отца, был заметен лишь рост туловища детенышей.
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