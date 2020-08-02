В Буркина-Фасо при взрыве пострадали дети 

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Шесть детей погибли, еще четверо пострадали из-за взрыва на севере Буркина-Фасо, пишет портал Infowakat.

Отмечается, что взрыв прогремел в деревне Тангайе, когда дети пасли скот.

Пострадавшие находятся в больницах. Причины взрыва не уточняются.