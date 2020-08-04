9 имен «с энергией» для самых сильных мальчиков

Рассказываем о мужских именах, которые делают их обладателей сильнее.

Красивым девочкам нужны сильные защитники, поэтому сегодня мы поговорим о «сильных» именах для мальчиков.

Тайны мужских имен с особой мощной энергетикой «Летидору» раскрыла биоэнерготерапевт Александра Харрис.

Возможно, каким-то из этих имен вы захотите назвать своего сына.

Владимир

Имя Владимир всегда было очень популярным в России. Изначально его давали отпрыскам княжеских родов, позже — наследникам престола и другим сыновьям знатных родов. Что в общем-то неудивительно, ведь в переводе с древнеславянского Владимир означает человека, владеющего миром.

Это очень сильное в энергетическом плане имя, которое дарит своему обладателю мудрость, силу духа, невозмутимость и спокойствие, решительность, врожденное умение разрешать конфликты мирным путем.

Владимир — это человек, который никогда не испугается взять на себя ответственность за свою семью, свое дело.

Сергей

Несмотря на то что имя Сергей имеет латинские корни, оно уже многие века пользуется популярностью в нашей стране.

В переводе с латыни оно означает «знатный», «имеющий власть».

И это неплохо характеризует его обладателей, потому что Сергеи — мужчины, как правило, с характером, харизматичные, властные и справедливые.

В то же время носители этого имени — люди очень обаятельные, веселые, общительные и открытые всему новому, но сдержанные и рассудительные.

Антон

Антон по натуре лидер, вожак. Это имя произошло от древнеримского рода Антониев, представители которого занимали высокие государственные посты и были императорами.

Антона отличают прагматичность, целеустремленность, желание побеждать, бороться с соперниками, отстаивать свою правоту.

При этом Антоны не лишены творческой составляющей, артистизма. Люди с этим именем любят учиться и могут делать это на протяжении всей жизни, осваивая новые дисциплины, что часто приводит к резким сменам курса и сферы деятельности.

Арсений

Имя Арсений можно отнести к забытым, но в последнее время оно постепенно набирает популярность, и родители новорожденных мальчиков все больше отдают ему предпочтение.

Данное имя имеет византийские корни и говорит о своем обладателе: этот мужчина — мужественный и сильный.

С раннего возраста маленький Арсений проявляет коммуникабельность, благодаря чему легко сходится с людьми. Также мальчикам с таким именем присущи мечтательность, добродушие и веселый нрав.

Игорь

Это имя пришло к нам из древней Скандинавии и отлично прижилось на славянской почве, даже несмотря на то, что оно означает «воитель». Это очень сильное в плане энергетики имя, его носители — люди от природы артистичные, харизматичные, целеустремленные.

Игорь на первое место всегда ставит карьеру и достижения, хотя внешне и может выглядеть обаятельным скромником.

Человек с этим именем всегда будет метить на должность повыше.

Алексей

Имя Алексей имеет греческие корни и может трактоваться как «человек, который защищает, берет под свою защиту». И он действительно такой.

Алексей — это надежный партнер, который всегда будет защищать свою избранницу и делать для своей семьи все, что от него зависит.

Обладатель этого имени — душа компании благодаря заложенному в нем от природы веселому нраву и оптимизму.

В раннем детстве маленькие Алеши проявляют склонность к творческим занятиям, неплохо рисуют, конструируют — они увлекающиеся натуры.

Платон

Еще одно «устаревшее» имя, которым сегодня модно называть сыновей.

Самый известный человек с таким именем — древнегреческий философ Платон. И это, пожалуй, наложило отпечаток на носителей этого имени в дальнейшем.

Каким бы беззаботным, веселым и шкодливым не рос маленький Платоша, с возрастом он обязательно остепенится и обретет мудрость.

Это имя дарит своему обладателю независимость в суждениях и уверенность в себе.

Какую бы сферу деятельности человек с именем Платон не выбрал для своей реализации, он всегда будет стараться добиваться в ней карьерных высот. А еще это очень верные и надежные друзья и супруги.

Михаил

Маленький Миша с детства ведет себя как серьезный и рассудительный человек.

Мальчики с этим именем всегда немного старше своего возраста — они проявляют мудрость и быстрее ровесников улавливают глубокие смыслы.

Михаилы часто всерьез увлечены психологией и занимают руководящие должности. У них очень хорошо развита интуиция и присутствует ответственное отношение к своему делу.

Обладатели этого имени хорошо успевают в школе и в институте, а в семейной жизни становятся надежными партнерами и заботливыми родителями.

Захар

Еще одно некогда популярное имя, вернувшееся к нам из забытья. Имя Захар имеет древнееврейское происхождение и говорит о том, что его носитель помнит о Боге.

Это имя награждает своего владельца положительной энергетикой — любовью к своим близким, к окружающему миру, животным.

Добросердечность, бескорыстность, отзывчивость — пожалуй, лучшие качества, которыми обладают носители этого имени. А еще они заботливы, гостеприимны и бесконфликтны.