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Сергей Соседов о разводе Пелегеи и Телегина: Раз судятся, значит, есть что делить 

ИД «Собеседник» и ещё 1 14 часов назад
Сергей Соседов о разводе Пелегеи и Телегина: Раз судятся, значит, есть что делить
Фото: ИД "Собеседник"
Развод певицы Пелагеи с мужем — хоккеистом Иваном Телегиным — не обсуждает только ленивый. Разойтись спокойно у бывших возлюбленных не получилось. Сейчас они делят имущество через суд. Разбирательство обещает быть громким. При этом музыкальный критик Сергей Соседов считает, что за пару переживать не стоит.
Сергей Соседов // фото: архив редакции
— Можно только порадоваться, что они делят имущество через суд! — говорит Сергей. — Значит, у них есть что делить! Разве это плохо? У простых людей все обычно происходит по-другому: «Тебе — ложка, мне — поварешка. Вот и вся дележка!» А здесь, видимо, большое состояние. Поэтому можно только порадоваться.
За три года совместной жизни Пелагея и Иван действительно нажили неплохое имущество. У пары есть квартира в Москве, загородный дом в Подмосковье, дорогущий автомобиль стоимостью 16 миллионов, два машино-места… Теперь все придется разделить.
— Пелагея на самом деле очень милая девушка, прекрасная певица, которая работает на хорошем уровне в народном стиле, — говорит артист. — Она очень разумная, за словом в карман не лезет. Мы с ней знакомы: она производит хорошее впечатление. Даже не знаю, почему у них так получилось…
Алексей Глызин считает, что певице в дальнейшем будет трудно построить новую семью. Потому как Пелагея — девушка властная, которая не привыкла подстраиваться под мужчину.
— Всем трудно устраивать свою личную жизнь, — вздыхает Сергей. — А много ли мы знаем счастливых пар вокруг? Я знаю от силы две-три. И то до конца не ясно: счастье ли у них или люди привыкли быть друг с другом? В шоубизнесе счастливых вообще нет. А кто счастливый, скажите мне? Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье? Бабкина с Гором? Это курам на смех! А может, у Лолиты счастье? Да она без конца меняет мужей! Какое там счастье? Или у Аллегровой счастье? Она со своим Капустой (последним мужем. — Авт.) не могла разобраться столько лет. Ужас один! Нет в шоубизнесе счастливых. Гармоничной казалась пара Софии Ротару с мужем Анатолием Евдокименко. Но у них был скорее творческий союз. Он создал Софию Ротару, она ему многим обязана. Он делал ей аранжировки, подыскивал репертуар. Этот творческий тандем они перенесли в жизнь. Но были ли счастливы в жизни, неизвестно. Так и Пелагее нужно привыкать, что счастья в шоубизнесе нет.
Соседов шокирован новостью о разводе Пугачевой и Галкина
«Интерес к Алле подогревают искусственно!»
Сергей каждый день читает разные новости в интернете об Алле Пугачевой. И не понимает, почему о ней так часто пишут.
— Что только не пишут: то совсем плохая стала, то парик не так надела, то резко помолодела, — говорит Сергей. — Прямо девочка, Кристина чуть ли не в матери ей годится! Посмотришь, а там — немногочисленные комментарии, от силы тридцать — тридцать пять. И кстати, в основном ужасные, отрицательные в сторону Пугачевой. По большому счету никому это не интересно. Спрашиваю: «А вы видели последний концерт Пугачевой?» Ответ: «Не видели, а что она может спеть?» Есть люди, которые осилили полконцерта, потом им стало скучно и неинтересно и они переключили канал. Мне даже не с кем концерт обсудить было! Время Аллы ушло!
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