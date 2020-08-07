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Современные Маугли, которых вырастили дикие животные 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о современных Маугли — детях, которые оказались в дикой природе и выросли в окружении животных. Несколько лет назад прогремела история колумбийки Марины Чапман. Марину похитили, когда ей было 5, но потом почему-то бросили в лесу. Малышку «удочерила» стая обезьян. Животные помогли ей выжить, а сама Марина частично освоила язык приматов. Что стало с Мариной дальше и каких ещё малышей находили в джунглях в последние годы, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что делать, если ваш ребенок — лунатик.
Дети , Видео
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