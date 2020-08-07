Чем не стоит кормить детей по утрам 

Видео рассказывает, чем не стоит кормить наследников утром. Одним из самых популярных завтраков считаются сухие завтраки, которые нужно заливать молоком. При этом врачи говорят, что такая еда — не лучший вариант для ребёнка. В сухих завтраках много сахара, они калорийны, но не отличаются питательностью, так что ребёнок уже очень скоро снова захочет перекусить. Чем ещё не стоит баловать малыша во время первого приёма пищи, узнайте из ролика.