Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Психолог разрешил давать детям планшеты 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Психолог разрешил давать детям планшеты
Фото: depositphotos.com
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Игры на планшетах и прочих гаджетах могут быть полезны для детей, если соблюдать ряд ограничений. Что надо делать, чтобы польза превысила вред, рассказал в интервью радио Sputnik клинический психолог Артур Гараганов.
Молодые родители позволяют детям играть в игры на планшетах и смартфонах с раннего детства, что вызывает недоумение у старшего поколения, которое не видит в этом занятии никакой пользы. Однако волнения по этому поводу не имеют под собой реальных оснований, считает Артур Гараганов. Он уверяет, что дети должны играть в современные игры, чтобы не быть оторванными от нынешних реалий.

"Планшет можно давать и двухлетним детям, если они будут использовать обучающий или развивающий интерфейс. Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность. Дети должны играть с предметами и в настольные игры, но планшеты нельзя исключать. Если это сделать, то ребенок будет оторван от современной реальности и будет как некоторые бабушки и дедушки, которые не знают, как работает смартфон", — рассказал радио Sputnik психолог.

Игры на планшетах и смартфонах могут быть полезны не только самым маленьким, но и школьникам. Артур Гараганов считает, что виртуальные развлечения могут помочь в будущем стать востребованным специалистом в сфере высоких технологий и IT.

"Школьники ловят кайф от того, что они могут достичь побед, пусть и под виртуальным аватаром. Для них это ощущается, как будто бы это реальные социальные достижения. С одной стороны, это уводит от социальных контактов и притупляет эмоциональный интеллект, с другой делает человека увлекающимся узкоспециализированной деятельностью. Виртуальное пространство может привести человека в профессии, связанные с IT или какими-то сложными технологическими исследовательскими проектами", — заключил психолог в интервью радио Sputnik.

При этом Артур Гараганов особенно отметил, что игры не гарантированно ведут к положительному результату. Строить развитие маленького ребенка или обучение школьника только на виртуальных развлечениях — непродуктивно.
Видео дня. Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
Последние новости
Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Женский форум
Дети , Артур Гараганов , РИА Новости , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
«Конечно, я не буду жить в России»
«Конечно, я не буду жить в России»
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
00:22
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
Звёзды
«У Ефремова печень золотая, а у его жены — уши»
00:15
«У Ефремова печень золотая, а у его жены — уши»
Звёзды
Как сейчас выглядят знаменитости девяностых
02:55
Как сейчас выглядят знаменитости девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение