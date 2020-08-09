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Российский психолог заявил о пользе планшета для ребенка 

Lenta.ru и ещё 4 7 часов назад
Психолог развеяла миф о вреде планшета для ребенка
Фото: Lenta.ru
Клинический психолог Артур Гараганов разрешил давать детям планшеты при соблюдении ряда ограничений, так как это может принести пользу. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik в воскресенье, 9 августа.

«Планшет можно давать и двухлетним детям, если они будут использовать обучающий или развивающий интерфейс. Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность», — отметил специалист, объяснив, что лишенный возможности играть в планшет ребенок может вырасти оторванным от нынешних реалий.

Гараганов также подчеркнул, что такой способ развлечений поможет ребенку в будущем стать специалистом в сфере высоких технологий и IT. При этом психолог отметил, что дети должны играть с предметами и в настольные игры.
Ранее сообщалось, что в период карантина можно сильно испортить зрение, если проводить слишком много времени за гаджетами. Ноутбук и компьютер менее опасны, по мнению врачей, однако пользованием стационарными девайсами тоже нельзя злоупотреблять.
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Дети , Артур Гараганов , ИА Sputnik
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