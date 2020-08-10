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Выяснилось, что будет с COVID-19 после открытия школ 

Lenta.ru и ещё 14 6 часов назад
Выяснилось, что будет с COVID-19 после открытия школ
Фото: Lenta.ru
Открытие школ 1 сентября, праздничная линейка и отмена дистанционного образования не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз в разговоре с радио Sputnik сделал инфекционист, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.
По его словам, при соблюдении мер предосторожности, вирус будет не опасен для школьников. По статистике, дети заражаются им реже, и для инфицирования нужен тесный и длительный контакт с источников инфекции. Среди всех зараженных в стране несовершеннолетними было пять-семь процентов.
Даже если ребенок заболел дома и пришел на учебу, то активного распространения вируса не будет.

«Этого не произойдет из-за отсутствия длительных контактов, в случае, если дети будут рассажены по разным партам. Вирус в такой ситуации не сможет передаваться», — сказал врач.

Он отметил, что главной угрозой для учащихся осенью этого года станут привычные для России острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Для заражения в данном случае достаточно находиться в одном помещении, однако заболеваемость ими все равно будет меньше благодаря мерам по борьбе с новым вирусом.
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