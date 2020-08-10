Выяснилось, что будет с COVID-19 после открытия школ 

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как открытие школ 1 сентября повлияет на распространение коронавируса в стране. Этот вопрос был поднят в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, праздничная линейка и возвращение к обучению не должны привести к вспышке COVID-19. Если в школах будут соблюдать меры безопасности, коронавирус не будет опасен для детей. Согласно статистике, они заражаются COVID-19 реже, чем взрослые.

«Этого не произойдет из-за отсутствия длительных контактов, в случае, если дети будут рассажены по разным партам. Вирус в такой ситуации не сможет передаваться», — считает медик.

Евгений Тимаков добавил, что главной угрозой для школьников осенью станут привычные в России острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).