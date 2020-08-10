Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выяснилось, что будет с COVID-19 после открытия школ 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как открытие школ 1 сентября повлияет на распространение коронавируса в стране. Этот вопрос был поднят в эфире радио Sputnik.
По мнению эксперта, праздничная линейка и возвращение к обучению не должны привести к вспышке COVID-19. Если в школах будут соблюдать меры безопасности, коронавирус не будет опасен для детей. Согласно статистике, они заражаются COVID-19 реже, чем взрослые.

«Этого не произойдет из-за отсутствия длительных контактов, в случае, если дети будут рассажены по разным партам. Вирус в такой ситуации не сможет передаваться», — считает медик.

Евгений Тимаков добавил, что главной угрозой для школьников осенью станут привычные в России острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России выявлено 5118 новых случаев COVID-19.
Дети , Видео , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жены олигархов, оставшиеся нищими после развода
Жены олигархов, оставшиеся нищими после развода
62-летний Сюткин стал отцом в четвертый раз
62-летний Сюткин стал отцом в четвертый раз
Равшана Куркова: «Вечно хожу в синяках»
Равшана Куркова: «Вечно хожу в синяках»
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Зачем в каждом доме нужна гвоздика
02:27
Зачем в каждом доме нужна гвоздика
Дом и сад
Как выглядит дочь скандальной солистки «Тату»
03:11
Как выглядит дочь скандальной солистки «Тату»
Звёзды Дети
Чем спред отличается от сливочного масла
01:52
Чем спред отличается от сливочного масла
Еда Здоровье
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение