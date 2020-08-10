Как решиться на второго ребенка 

Разбираем самые популярные страхи молодых мам

Многие женщины мечтают о большой семье, в которой будет много детей и приятных хлопот, однако с появлением первого ребенка женщина понимает, что справиться даже с одним малышом — настоящий подвиг. Решение о втором ребенке не дается так просто, и все же мы решили помочь вам сделать правильный выбор.

«Была бы большая квартира, вот тогда…»

Наверное, большинство сомнений возникает именно на почве квартирного вопроса, так как несколько детей уже не могут расти в однушке, где приходится тесниться с родителями. В идеале у каждого ребенка должна быть отдельная комната, если повезет и дети окажутся одного пола, можно обойтись и одной детской, но так везет не всем.

Чаще всего семейные пары могут позволить себе решиться на второго ребенка, но мечты об огромной квартире с панорамными окнами не оставляет их умы и решение о рождении второго ребенка приходится откладывать. Вы уверены, что такая глобальная мечта осуществится в ближайшее время? Если нет, то возможно, стоит все же решиться стать родителями во второй раз, если вы давно об этом мечтали. Кроме того, кто запрещает вам приобрести квартиру, имея на руках двоих детей?

«Где взять столько денег?»

Многих родителей смущает именно этот момент. Никто не говорит о том, что дети будут голодать и донашивать вещи друг за другом, однако хорошее образование, всевозможные абонементы в секции стоят приличных денег, особенно в условиях жизни в крупных городах. Потянуть такие затраты могут далеко не все. И все же разумное распределение средств может помочь решить эту проблему: очередными туфлями от мирового бренда точно можно пожертвовать. Помимо прочего вы всегда можете расчитывать на поддержку социальных служб, которые осуществляют всевозможные способы поддержки молодых и многодетных мам.

«А как же карьера?»

Миллионы мам по всему миру успешно совмещают карьеру и материнство, благо сегодня есть возможность работать удаленно. Однако большинство мам полностью погружаются в заботы о детях, а когда «выныривают», в их области деятельности произошли огромные перемены, угнаться за которыми бывает не так просто. Здесь есть несколько вариантов, все зависит от того, какой вы видите свою дальнейшую жизнь:

— Вы можете полностью посвятить себя детям.

— Если первый пункт вас не устраивает, ищем няню для малышей и занимаемся наверстыванием упущенного.

— Меняем род деятельности.

«Что? Еще раз проходить через этот ад? Никогда!»

Не менее популярная причина. Неудачный опыт родов может серьезно повлиять на ваше решение. Да и первые месяцы после рождения малыша могут серьезно сказаться на психике молодой и неопытной мамы: бессонные ночи, плач малыша, миллион дел по дому и т. д. Женщину можно понять.

Побороть страх можно в кабинете специалиста, вместе с психологом вы определите, что именно вам так потрясло, что мысль о вторых родах наводит такой ужас. Если же дело в бытовых проблемах, то при поддержке супруга и семьи, вы прекрасно справитесь не только со вторым, но и третьим ребенком.