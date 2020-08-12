Как понять, что ребенку нужен психолог 

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Академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Институт возрастной физиологии Марьяна Безруких назвала симптомы, при которых ребенка следует показать врачу-педиатру или психологу.

Одним из признаков токсической реакции на стресс эксперт назвала нарушение сна. Насторожить должны неадекватные реакции, когда ребенок плачет по поводу и без, когда любой пустяк становится проблемой и ребенка невозможно успокоить.

У детей с нервозно-подобными расстройствами часто бывают головные боли, боли в животе, боли спазматического характера, навязчивые движения — подергивания, тики, выкручивания рук, пуговиц, дерганье себя за одежду.

Чаще всего эти симптомы проявляются лишь в стрессовой ситуации, отметила эксперт. При их возникновении следует проконсультироваться педиатром или психологом.

Марьяна Безруких также предупредила, что из-за испытанного стресса у ребенка могут обостриться существующие хронические заболевания.

Начинать самостоятельно лечение при этом нельзя. Прием медикаментозных препаратов должен вестись под контролем врача.