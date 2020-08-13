Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Добиться алиментов от мужчины позволит одна хитрость 

Слово и Дело 4 часа назад
Как добиться алиментов от мужчины
Фото: Depositphotos
Согласно статистике, в России около 800 тысяч должников по алиментам, и эта цифра продолжает расти. Психолог Павел Раков на своем канале в «Яндекс. Дзен» дал рекомендации, как побудить отца детей выплачивать на них алименты.
Психолог рассказал, что к нему обратилась девушка в разводе с двумя детьми, которая никак не могла заставить бывшего мужа платить алименты. По ее словам, она смогла сохранить хорошие отношения с экс-супругом, но он не платит алименты, оправдывая это отсутствием денег.

«Я точно знаю, что деньги у него есть, он подрабатывает. Так денег не даёт, но покупает детям игрушки, фрукты, разную мелочёвку. Конечно, это неплохо, но мне детей надо кормить и одевать, а живых денег от него мы не видим! Ругаться с бывшим не хочется, а по-хорошему он отмазывается отсутствием официальной работы. Посоветуйте, как заставить его выплачивать алименты?»

— цитирует письмо девушки психолог.

Плохо

Психолог отмечает, что бывший муж подписчицы — не самых плохой из «неплательщиков», поскольку он продолжает участвовать в жизни детей, в отличие от большинства мужчин.
«Возможно, тех денег, которые он сейчас зарабатывает, действительно не хватает на алименты в полном объёме», — рассказывает Павел.
Поэтому специалист не рекомендует скандалить из-за алиментов, потому что это может ухудшить отношения не только между бывшими супругами, но и навредить детям. Кроме того, не нужно использовать детей в качестве рычага давления для «шантажа», чтобы попытаться выбить деньги.

Хорошо

Психолог Павел Раков рекомендует отталкиваться от позитивных эмоций. Он советует заряжать энергетически. Поскольку любой мужчина для женщины, дающей ему энергию, будет готов сделать гораздо больше.

«Какой же ты молодец! Не забываешь про детей, как некоторые, время с ними проводишь, общаешься, помогаешь нам. Дети после встречи с тобой такие счастливые и довольные, просто светятся! Как хорошо, что у них есть такой папа! Нам с тобой очень повезло!»

— такой вариант общения предлагает специалист.
Раков отмечает, что даже если бывший муж не соответствует этому описанию — ему будет приятно слышать это в свой адрес, и он захочет соответствовать вашим словам.

«У него появятся силы и желание заработать больше для своих детей. Этот путь гораздо эффективнее любых скандалов!»

— пояснил психолог.
В заключение Павел Раков отметил, что очень важно уметь брать верх над эмоциями и чаще прислушиваться к голосу разума. Даже в самой плохой ситуации можно найти что-то позитивное — особенно, если это касается ваших детей.
Видео дня. Как выглядит внук Андрея Миронова
Слово и Дело: последние новости
Психолог Гараганов посоветовал давать детям планшеты для обучения Психолог Гараганов посоветовал давать детям планшеты для обучения Дочь Барановской и Аршавина "упала" с высоты 69 метров Дочь Барановской и Аршавина "упала" с высоты 69 метров Пенсионный фонд назвал причины отказа в выплатах на детей Пенсионный фонд назвал причины отказа в выплатах на детей
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плавки откровенного бикини сравнили с зубной нитью
Плавки откровенного бикини сравнили с зубной нитью
Молодая девушка Ивлева сравнила Турцию с Геленджиком
Молодая девушка Ивлева сравнила Турцию с Геленджиком
Экс-миллиардерша снялась в платье с глубоким декольте
Экс-миллиардерша снялась в платье с глубоким декольте
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
04:23
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
Звёзды Дети
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
02:26
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
Дом и сад
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
04:34
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Психология Здоровье
Как выглядит внук Андрея Миронова
03:08
Как выглядит внук Андрея Миронова
Звёзды Дети
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
04:51
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
Дом и сад
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
03:37
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
Звёзды Любовь
Почему в России любят березовый сок
02:44
Почему в России любят березовый сок
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение