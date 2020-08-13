Как добиться алиментов от мужчины

Согласно статистике, в России около 800 тысяч должников по алиментам, и эта цифра продолжает расти. Психолог Павел Раков на своем канале в «Яндекс. Дзен» дал рекомендации, как побудить отца детей выплачивать на них алименты.

Психолог рассказал, что к нему обратилась девушка в разводе с двумя детьми, которая никак не могла заставить бывшего мужа платить алименты. По ее словам, она смогла сохранить хорошие отношения с экс-супругом, но он не платит алименты, оправдывая это отсутствием денег.

«Я точно знаю, что деньги у него есть, он подрабатывает. Так денег не даёт, но покупает детям игрушки, фрукты, разную мелочёвку. Конечно, это неплохо, но мне детей надо кормить и одевать, а живых денег от него мы не видим! Ругаться с бывшим не хочется, а по-хорошему он отмазывается отсутствием официальной работы. Посоветуйте, как заставить его выплачивать алименты?»

— цитирует письмо девушки психолог.

Плохо

Психолог отмечает, что бывший муж подписчицы — не самых плохой из «неплательщиков», поскольку он продолжает участвовать в жизни детей, в отличие от большинства мужчин.

«Возможно, тех денег, которые он сейчас зарабатывает, действительно не хватает на алименты в полном объёме», — рассказывает Павел.

Поэтому специалист не рекомендует скандалить из-за алиментов, потому что это может ухудшить отношения не только между бывшими супругами, но и навредить детям. Кроме того, не нужно использовать детей в качестве рычага давления для «шантажа», чтобы попытаться выбить деньги.

Хорошо

Психолог Павел Раков рекомендует отталкиваться от позитивных эмоций. Он советует заряжать энергетически. Поскольку любой мужчина для женщины, дающей ему энергию, будет готов сделать гораздо больше.

«Какой же ты молодец! Не забываешь про детей, как некоторые, время с ними проводишь, общаешься, помогаешь нам. Дети после встречи с тобой такие счастливые и довольные, просто светятся! Как хорошо, что у них есть такой папа! Нам с тобой очень повезло!»

— такой вариант общения предлагает специалист.

Раков отмечает, что даже если бывший муж не соответствует этому описанию — ему будет приятно слышать это в свой адрес, и он захочет соответствовать вашим словам.

«У него появятся силы и желание заработать больше для своих детей. Этот путь гораздо эффективнее любых скандалов!»

— пояснил психолог.

В заключение Павел Раков отметил, что очень важно уметь брать верх над эмоциями и чаще прислушиваться к голосу разума. Даже в самой плохой ситуации можно найти что-то позитивное — особенно, если это касается ваших детей.