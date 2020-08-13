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Раскрыты способы сэкономить на подготовке к школе 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Раскрыты способы сэкономить на подготовке к школе
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщается в пресс-релизе российского интернет-магазина Lamoda, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 августа.
Согласно результатам исследования, 90 процентов родителей совершают подготовку к началу учебного года постепенно, чтобы снизить нагрузку на траты. Треть семей начинают готовиться к школе с июня, чтобы застать скидки. Остальные покупают необходимые школьные вещи в августе. Респонденты отметили что из-за отсутствия нужных размеров часть товаров приходится докупать в сентябре.
Выяснилось, что для 64 процентов родителей комфорт является главным критерием при выборе товаров. Для 39 процентов опрошенных одинаково важны стоимость одежды и качество ткани. При этом бренд одежды и обуви для респондентов практически не имеют значения.
По данным интернет-магазина, базовый школьный комплект для девочек стоит в среднем почти 10 тысяч рублей, а для мальчиков — почти девять тысяч рублей. Подобный набор вещей включает рубашку, жилет, юбку или брюки, сменную обувь, спортивный костюм, кроссовки, канцелярские принадлежности, пенал, рюкзак, а также антибактериальный гель для рук и многоразовую защитную маску.
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