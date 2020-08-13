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Стало известно, как сэкономить на подготовке детей к школе 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В пресс-релизе российского интернет-магазина Lamoda рассказали, как сэкономить на подготовке детей к школе. Сведения поступили в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 августа.
Было проведено масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, что 90 процентов родителей совершают подготовку к началу учебного года постепенно. Таким образом они пытаются снизить нагрузку на траты. Треть семей стараются застать скидки, поэтому начинают готовиться к школе с июня. Остальные совершают покупки лишь в августе. Также респонденты отметили, что зачастую приходится докупать необходимые вещи в сентябре, так как к концу лета сложно найти нужные размеры.
Кроме того, стало известно, чем руководствуются родители при выборе товаров. Оказалось, что бренд одежды и обуви значения практически не имеет. Зато 64% покупают максимально комфортные вещи, а оставшиеся 34% руководствуются стоимостью и качеством тканей.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что назван идеальный овощ для снижения веса.
Женский форум
Дети , Видео , Lenta.ru
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