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Беременным нельзя стричь волосы: правда ли это 

Умная 6 часов назад
Правда ли, что беременным нельзя стричь волосы
Фото: Умная
Беременность окружена массой мифов и суеверий. Какие-то домыслы откровенно абсурдные, в некоторых теплится здравый смысл. Сегодня речь пойдет о мнении, что будущим мамам нельзя стричь волосы. Казалось бы, что может быть плохого и фатального для плода в походе к парикмахеру? Но некоторые считают иначе, находя этому многочисленные объяснения.

Табу и предрассудки беременных

Беременность связана с грандиозными изменениями в организме женщины. Вместе с гормональной перестройкой меняется психологическое состояние будущей матери. Могут наблюдаться частые скачки настроения и даже маниакальные идеи. Во время беременности женщины могут с чрезмерной настороженностью относиться к любой мелочи, прислушиваясь к абсурдным поверьям, касающимся здоровья малыша. Поэтому абсолютно не удивляет, когда врачам задают вопрос об опасности стрижки волос во время вынашивания плода.

Чем чревата для ребенка стрижка его матери во время беременности?

Так уж повелось, что волосы испокон веков считались проводником космической энергии. Исходя из старославянских поверий, стрижка волос разрывала связь с небесными владыками. На Руси волосы стригли только в полнолуние, в остальное время пряча косу под платок от сглаза. Разумеется, со временем отношение к народным небылицам изменилось, однако многие беременные до сих пор боятся парикмахерских. В этом их поддерживают бабушки, мамы и свекрови, у которых всегда есть 2-3 версии, подтверждающие вред стрижек для будущего ребенка.
Одна из гипотез утверждает, что укорачивая волосы, мама укорачивает жизнь крохе. Это еще не все — некоторые считают, что стрижка беременной провоцирует преждевременный роды и даже выкидыш. Самая пугающая версия «волосяного» табу сулит будущему ребенку врожденные уродства и недуги. Разумеется, с медицинской точки зрения такие мнения объяснить нельзя. Поэтому врачи единогласно заявляют, что стрижка во время вынашивания плода не связана с какой-либо опасностью для ребенка. Более того, поход в парикмахерскую придется кстати, ведь гормональная перестройка нередко сопряжена с выпадением волос.
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