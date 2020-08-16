5 детских жестов, на которые стоит обратить внимание

1. Ребенок накручивает волосы или грызет ногти — признак эмоционального напряжения. Повторяющиеся движения успокаивают ребенка и создают ощущение стабильности и спокойствия. Жест свойственен тем, кто боится не оправдать надежд родителей, а столкнувшись с трудностями или неприятностями, боится обратиться за помощью, потому что боится показаться слабым.

! Избавляйтесь от фраз «Не мешай!», «Опять за тебя все надо делать!», «От тебя никакого толку!».

2. Сопит, шмыгает носом или покашливает. Даже малыши усваивают: когда они болеют, родители становятся внимательнее и заботливее. Тихо покашливая или шумно шмыгая носом, они стараются вызвать сочувствие и жалость у родителей, неосознанно (а иногда и осознанно) демонстрируя свою уязвимость.

Иногда дети специально «заболевают», чтобы не идти в детсад или школу. Это происходит из-за некомфортной обстановки в образовательном учреждении, проблем со сверстниками или нехватка родительского внимания и заботы.

! Не повторяйте фразы: «Что ты как маленький?», «Ты уже большой!», «Что ты ноешь?», постарайтесь понять, что именно послужило причиной симуляции, и устраните ее.

3. Кусает губы. Если это происходит во время разговора, ребенок боится сказать лишнее или хочет удержать в себе секрет, или не хочет спорить, даже если не согласен с говорящим. Если малыш закусывает губу в процессе занятия, это максимальная степень сосредоточенности.

! Перестаньте говорить: «Не спорь со старшими!», «Делай, что говорят», фразы, начинающиеся со слов «ты должен».

4. Корчит рожицы, паясничает. Привычка передразнивать других людей — способ привлечь к себе внимание. Обычно это происходит из-за неуверенности в себе: ребенок считает, что он недостаточно талантливый и интересный по сравнению с другими детьми, и чтобы на него обратили внимание, всячески кривляется. Замечания взрослых в подобной ситуации он расценивает как свою минуту славы.

Когда в семье появляется второй ребенок, старшие дети нередко испытывают недостаток внимания и хотят разными способами вернуть мамино внимание. Один из таких способов — кривляние, которое подобно крику о помощи: «Обрати на меня внимание!»

! Уберите из своего лексикона фразы «Какой ты неуклюжий», «У тебя руки не из того места растут», «Милый наш толстячок», и если у вас не один ребенок в семье, помните, что каждому из них нужно ваше внимание.

5. Ругается, скандалит, оскорбляет других. Если ребенок «из-за ничего» кричит, швыряет предметы, хлопает дверьми, проявляет неконтролируемую ярость — это сигнал о том, что существует скрытая проблема, отнимающая у ребенка все ресурсы. Он постоянно находится в состоянии стресса, и незначительный повод заставляет его срываться, ведь внутренняя проблема гложет его изнутри. Такие проявления характерны для детей, которые воспитываются одним родителем или бабушкой. Получая от взрослых, казалось бы, позитивные послания («Ты лучше всех», «Ты — моя жизнь», «Ты настоящий мужчина»), ребенок чувствует, что должен быть лучшим всегда и во всем, а это сложная задача. Внутренние противоречия вынуждают детей взрываться и скидывать накапливающееся напряжение.

! Следите за репликами в адрес ребенка, когда устали или рассержены, в такие моменты обычно теряется контроль и можно сказать что-то лишнее. Избавляйтесь от неконструктивных посланий ребенку и чаще говорите ему ободряющие слова. Давайте ребенку больше пространства и возможности для самостоятельных действий и решений. Многочисленные советы могут помешать ему творчески мыслить и развиваться, он лишится возможности учиться на собственных ошибках.