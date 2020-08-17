Многодетным матерям разъяснили право выхода на досрочную пенсию 

Досрочный выход на пенсию смогут оформить многодетные матери. Таким правом могут воспользоваться те матери, которые воспитали троих детей.

Оформление досрочной пенсии многодетным матерям предусмотрено новым пенсионным законом, который вступил в силу ещё в прошлом году, пишет iReactor. Матери, воспитавшие троих детей, могут уйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет.

При этом общий рабочий стаж женщин должен быть не менее 15 лет, а количество заработанных пенсионных коэффициентов равняться 30 и более. Не менее важным фактором является и возраст детей. При выходе на пенсию самому младшему ребёнку должно быть не менее восьми лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что собственные накопления могут стать условием получения высокой пенсии россиян. Для этого есть несколько вариантов, но все они имеют риски.