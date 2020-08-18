19-летняя девушка пыталась продать своего ребенка ради квартиры 

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На Украине задержали 19-летнюю девушку, которая пыталась продать новорожденного ребенка. Девушка указала цену в 1,6 млн рублей.

Как сообщают Известия, подозреваемая забеременела и намеренно не встала на медицинский учет, так как собиралась избавиться от ребенка.

«В течение двух месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика», — сообщил источник.

Отмечается, что ребенок родился 12 августа этого года. Потенциальным «покупателем» выступил провоохранитель. Возбуждено уголовное дело.