Соврем скоро начнется новый учебный год, родители экстренно принимают решение о том, куда отдавать детей за образованием: в государственную или частную школу. В первых можно учиться бесплатно, да и находятся они около дома, а вторые предполагают персональный подход, углубленное изучение предметов и прочие прелести "платных" услуг.

Конечно, родители, имеющие возможность оплачивать образование ребенка, стремятся попасть во второй тип школ. Правда, жалуются на вступительные экзамены. "Рамблер" выяснил, в чем дело.

Тестирование в начальных образовательных учреждениях запрещено законом, но школы все равно проводят его, чтобы взять к себе детей с наивысшими показателями, которых "и учить не надо". А родители делятся своими историями в социальных сетях.

"Тест в гимназию, куда должна поступать Алёна, содержал изложение, математическую часть и проверку общей эрудиции. Мы два месяца тренировались писать изложения. Я думала, она нормально напишет, решит хотя бы половину математики (это олимпиадные задачи, которым обычных четвероклассников не учат). Но 4 дня назад изложение отменили. И тест из гуманитарно-математического превратился в просто математический. Ах, божечки-кошечки!", — делится мама в Facebook.

В комментариях другие родители советуют быстро начать решать математические задания, смотреть блоги про ЕГЭ, развивать логику и желают успеха. Кажется, будто никого не смущает, что женщина пишет о четверокласснице. Но не все родители настроены так смиренно.

"Все, что происходит — это абсурд и унижение. Сначала ты проходишь отбор, чтобы попасть в подготовительную школу, а через год новый отбор, чтобы попасть в гимназию".

Родители недовольны тем, что детей критикуют, а мам обвиняют в том, что малыши не знают якобы очевидных вещей. Хотя вопросы, которые задают учителя, зачастую такие, что не всякий взрослый сходу ответит.

"Не понимаю, какими должны быть память, сообразительность, выдержка у детсадовцев, чтобы за пару секунд найти решение непростых заданий в незнакомой обстановке перед экзаменаторами", — задается вопросом отец одного из будущих школьников.

В стрессовой обстановке дети теряются, а потом переживают, что не оправдали ожиданий.

"Дочь вышла испуганная и сразу попросилась домой — так она никогда себя не вела. Были и слезы. "

Напомним, что тесты могут проводиться только в случае, если родители считают, что у ребенка есть особые предрасположенности, которые предполагают углубленное изучение отдельных предметов.