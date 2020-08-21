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Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах 

RT на русском и ещё 11 5 часов назад
Названо условие перехода школьников на «удаленку»
Фото: RT на русском
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в случае обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 у учащихся московских школ их классы будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней.

« [Если есть] учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил, что в среднем ежедневно коронавирус подтверждается в столице у 25-30 школьников.
Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие месяцы будут сохранены меры безопасности из-за коронавируса, в том числе масочный режим.
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Дети , Другое , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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