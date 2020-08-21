Названо условие перехода школьников на «удаленку»

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Совсем скоро начнется новый учебный год и многих родителей интересует, ждать ли в будущем удаленного образования. Ситуацию прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин

В эфире телеканала «Россия 1» Собянин заявил, что в случае

обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 у учащихся московских школ их классы вновь переведут на дистанционное обучение в течение 14 дней.

« [Если есть] учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс», — передает его слова ТАСС.

На сегодняшний момент в столице коронавирус подтверждается в среднем у 25-30 школьников в сутки.