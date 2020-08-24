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Раскрыты детали обучения в школах с 1 сентября 

РИА Новости и ещё 1 12 часов назад
Раскрыты детали обучения в школах с 1 сентября
Фото: РИА Новости
Учителя московских и петербуржских школ рассказали "МК", как будут организованы занятия в новом учебном году.
По их словам, уроки в классах будут начинаться в разное время, с 08:15 до 10:20 мск. Благодаря этому руководство учебных заведений надеется обойтись без введения второй и третьей смен.
Как сказала изданию учитель одной из школ Санкт-Петербурга Елена Николаева, позднее всего будут приходить учащиеся шестых и восьмых классов. Они могут самостоятельно добираться из дома, а уроков у них меньше, чем у старшеклассников. Заканчивать эти параллели будут около четырех часов дня.

"В школе моей подруги, учительницы из Москвы, планируют похожее расписание. Родителям, у которых в семье несколько детей из разных классов, такое расписание, конечно, создаст большие неудобства. Кто-то возит детей в школу, у кого-то старшие ведут на учебу младших, теперь весь этот отлаженный процесс усложнится", — приводит ее слова газета.

Учительница отметила, что в столовые детей будут пускать по три-четыре класса, поэтому на прием пищи придется всего по десять минут. Многие школьники приносят еду с собой, и Елена Николаевна выразила надежду на то, что им разрешат перекусывать прямо в классах.
"Это стало бы отчасти решением проблемы", — считает она.
В свою очередь, завуч одной из московских школ рассказала, что в случае недомогания ребенка будут отпускать домой только вместе с родителями. Если взрослые не могут приехать в учебное заведение или состояние ученика вызывает опасение, то необходимо вызвать скорую помощь.

"До приезда родителей или врачей заболевший школьник должен быть изолирован от других детей. Если у какого-либо ученика будет диагностирован коронавирус, весь класс на две недели должен уйти на дистанционное обучение", — объяснила она.

Если коронавирусом заразится учитель-предметник, то на карантин нужно будет отправить сразу несколько классов.
Собеседница "МК" добавила, что вопрос с возможностью пропуска занятий по записке от родителей пока не решен.

"Рекомендуется вообще запретить пропускать занятия без справки от врача. Как это организовать на деле, не очень понятно. Ситуации бывают разные: живот заболел, устал, например. Педиатры просто не справятся, если все будут бегать к ним по каждому поводу", — цитирует ее издание.

Родители должны быть готовы к тому, что пропуск занятий будет означать поход к врачу, предупредила она.
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Дети , Елена Николаева
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