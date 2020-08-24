Раскрыты детали обучения в школах с 1 сентября

Учителя московских и петербургских школ в беседе с "МК" рассказали о том, как будут проходить занятия в новом учебном году.

По словам педагогов, уроки в классах будут начинаться в разное время, с 08:15 до 10:20. При помощи этого руководство учебных заведений надеется обойтись без введения второй и третьей смен.

Как отметила одна из учительниц Санкт-Петербурга Елена Николаевна, позднее всего будут приходить в школу учащиеся шестых и восьмых классов. Они могут самостоятельно возвращаться домой, а уроков у них меньше, чем у старшеклассников. Учебный день у этих параллелей будет заканчиваться в 16 часов дня.

"В школе моей подруги, учительницы из Москвы, планируют похожее расписание. Родителям, у которых в семье несколько детей из разных классов, такое расписание, конечно, создаст большие неудобства. Кто-то возит детей в школу, у кого-то старшие ведут на учебу младших, теперь весь этот отлаженный процесс усложнится",

— рассказала педагог в беседе с изданием.

В столовые будут пускать по три-четыре класса детей. Это значит, что время на прием пищи сократится до 10 минут.

Если кто-то из детей почувствует недомогание в школе, его отпустят домой только вместе с родителем. В случае, если взрослые не смогут забрать ребенка, учителям придется вызвать скорую помощь.

"До приезда родителей или врачей заболевший школьник должен быть изолирован от других детей. Если у какого-либо ученика будет диагностирован коронавирус, весь класс на две недели должен уйти на дистанционное обучение",

— пояснила учительница.